شعيب: يعلن أسماء المراكز المخصصة للقاح كورونا (فيديو)

لمشاهدة الفيديو..

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه تم تخصيص مركز القلب والقسطرة لتطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بلقاح كورونا، بالإضافة إلى تخصيص المركز الطبى في مطروح وسيوة والنجيلة والحمام لإعطاء اللقاح للمواطنين.وأشار في تصريحات لـ"الدستور إلى أنه تم تخصيص 200 سرير في مستشفيات مطروح لاستقبال حالات الإصابة بكورونا وذلك في الأقسام الداخلية والعناية مركزة، مؤكدا أن نسب الإشغال لا تتعدى 30% وأن هناك وفرة في الأكسجين سواء في تانكات التخزين أو الاحتياطي بالإضافة إلى الإسطوانات، قائلا "لا يوجد عجز في المستشفيات".وفي سياق آخر، أعلن أن تم حتى الآن استقبال 14096 طلب للتصالح على مخالفات البناء بجملة متحصلات 116 مليونا و45 ألف جنيه منذ فتح باب التقدم أمام المواطنين وحتى الآن.وأوضح أنه تم تقديم تسهيلات لمواطنى مطروح في تقنين المباني المخالفة حيث أنه جارى الإسراع فى توقع عقود التمليك لمقدمى طلبات التقنين وفقا للقانون 144 لسنة 2017 مؤكدا أنه تم بحث 172 طلب بالإضافة إلى توقيع 250 عقدًا.