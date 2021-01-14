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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 4 فى حادث تصادم ببنى سويف

الخميس 14/يناير/2021 - 08:21 ص
حادث تصادم
حادث تصادم
بنى سويف - محمد حفيظ
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أصيب أربعة أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بسمسطا جنوب غرب بنى سويف.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين على الطريق الفرعى بعزبة نصير مدينة سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف.

وعلى الفور انتقلت سيارتين إسعاف تابعتين لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم اسحاق سمير رياض 32 سنة عامل مصابا باشتباه كسر مضاعف بالقدم اليسري، وسميح سمير رياض 20 سنة، مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس حوالي 2 سم مع جرح قطعي بالرأس حوالي 4 سم وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير المستشفى.

وقامت سيارة إسعاف بنقل عادل جابر حامد 33 سنة فلاح مصابا باشتباه كسر مضاعف بالقدم اليسرى، وعلي شحاتة حامد 30 سنة فلاح مصابا باشتباه كسر مضاعف بالقدم اليسرى إلى مستشفى ببا المركزى لتلقى العلاج اللازم.

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