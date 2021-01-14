3097 إصابة جديدة بكورونا في باكستان

سجلت باكستان 3097 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 511 ألفا و921 حالة.وقال مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان -حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس- إنه تم تسجيل 46 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 10 آلاف و818 حالة.وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 467 ألفا و234 شخصا.