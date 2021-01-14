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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

61 ألف إصابة جديدة و1274 وفاة بكورونا في البرازيل

الخميس 14/يناير/2021 - 08:11 ص
البرازيل
البرازيل
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيلها حوالي 61 ألف إصابة جديدة و1274 وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 60899، ليصل العدد الإجمالي إلى 8 ملايين و256 ألفًا و536 حالة.

و ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 1274 وفاة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 205 آلاف و964 شخصًا.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

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