زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب ولاية أسام الهندية
الخميس 14/يناير/2021 - 08:06 ص
وكالاتطباعة
أعلن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند أن زلزالا بلغت شدته 4.2 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الخميس مقاطعة "ديما هاسو" بولاية "أسام".
وقال المركز - حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية - إنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية، إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
وقال المركز - حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية - إنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية، إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.