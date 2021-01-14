زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب ولاية أسام الهندية

أعلن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند أن زلزالا بلغت شدته 4.2 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الخميس مقاطعة "ديما هاسو" بولاية "أسام".وقال المركز - حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية - إنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية، إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.