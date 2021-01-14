خبير: من الصعب منع المشرعين الأمريكيين من فرض عقوبات على تركيا

قال تيم آش، كبير محللي الأسواق الناشئة في بلوباي لإدارة الأصول في لندن: إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيجد صعوبة في منع المشرعين الأمريكيين من فرض عقوبات على تركيا العضو في الناتو، وفقا لما نقله موقع أحوال التركي.يأتي هذا فيما أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غضب العديد من السياسيين في واشنطن من خلال تملقه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومهاجمة المسلحين الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة في المعركة ضد تنظيم (داعش) في سوريا، وشراء صواريخ الدفاع الجوي إس -400 من موسكو.وقال آش: "هناك ازدراء كبير وواضح من الحزبين" الديموقراطي والجمهوري" لأردوغان في العاصمة الأمريكية، وترامب وحده هو الذي أوقف تنفيذ العقوبات ضد أردوغان وسيكون من الصعب على بايدن منع الكونجرس من ضرب تركيا بقوة.