رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هيومان رايتس: حكومة أردوغان استغلت كورونا لتشديد قبضتها الاستبدادية

الخميس 14/يناير/2021 - 07:01 ص
اردوغان
اردوغان
أمينة ذكى
طباعة
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في تقريرها العالمي عن العام الماضي 2020، أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استخدمت جائحة فيروس كورونا لتكثيف الحكم الاستبدادي من خلال إسكات المنتقدين وتمرير قوانين جديدة تهدف إلى الحد من المعارضة، وفقا لما نقله موقع أحوال التركي.

وقال التقرير السنوي، الذي ينظر في ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة، إن حكومة أردوغان استغلت الوباء وكثفت في عام 2020 حظر مظاهرات المعارضة ومنتقدي الحكومة، مع تمرير قوانين جديدة بسرعة تهدف إلى تشديد قبضة أنقرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن الحكومة أسكتت نقابات المحامين في البلاد أثناء تمرير قانون جديد يهدف إلى تقييد منظمات المجتمع المدني وهو مثال واضح على تعدي حزب العدالة والتنمية الحاكم على الضمانات الديمقراطية".

في وقت سابق من هذا الشهر، اعتقلت الشرطة التركية عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا ضد رئيس الجامعة الذي عينه أردوغان لجامعة بوغازيجي في اسطنبول في أحدث حملة قمع حكومية على المعارضة.

و في يوليو الماضي، أقرت الدولة التركية قانونًا جديدًا لوسائل التواصل الاجتماعي، يتطلب من المنصات التي تضم أكثر من مليون مستخدم يوميًا فتح مكاتب في تركيا مع فرض عقوبات صارمة على عدم الامتثال في خطوة يقول النقاد إنها تدمير لحرية التعبير.

في الشهر نفسه، أقر المشرعون الأتراك قانونًا من شأنه إصلاح منظمات المحامين ظاهريا فيما عارضت الغالبية العظمى من نقابات المحامين - 78 من إجمالي 80 نقابة - مشروع القانون، حيث قالت النقابات عن المشروع أنه محاولة حكومية لإضعاف مهنة المحاماة، وإسكات المحامين المنتقدين لحزب العدالة والتنمية بسبب سجله السيئ في مجال حقوق الإنسان.

وأشار التقرير لقانون صدر في أبريل، حيث تم الإفراج عن ثلث المعتقلين في اسجون التركية بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكن تم استثناء المحبوسين احتياطيا وجميع السجناء المحتجزين أو المدانين بجرائم إرهابية"، وتابع التقرير: "لا تزال تهم الإرهاب من التهم التي تستغلها الحكومة التركية لتقييد الحق في حرية التعبير.

وسلط التقرير الضوء على قضايا عدد من سجناء تركيا البارزين المتهمين بصلات إرهابية، بمن فيهم رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، والسياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش، والكاتب والصحفي أحمد ألتان، وجاء في التقرير أن استمرار اعتقال مثل هذه الشخصيات يدل على "تدخل السلطة التنفيذية في القضاء وقرارات النيابة العامة"، مشيرة إلى أن الحكومة التركية تقوم باحتجاز الأفراد ومقاضاتهم وإدانتهم بتهم إرهابية وهمية وفضفاضة.

كما تطرق التقرير إلى تزايد مزاعم التعذيب وسوء المعاملة والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة في السجون التركية على يد الحكومة ورجال الشرطة التركية، وجاء فيه أن "المدعين العامين لا يجرون تحقيقات جادة في مثل هذه الادعاءات وهناك فرصا كبيرة للإفلات من العقاب لأفراد قوات الأمن والمسؤولين الحكوميين المتورطين".

موضوعات متعلقة

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

«المتحدة للخدمات الإعلامية» تنعى صفوت الشريف

إصابات كورونا فى أمريكا تتجاوز الـ23 مليون حالة

الكواليس الكاملة لخليفة مصطفى محمد في الزمالك

الصور

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

image description

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

image description

أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا

الأكثر قراءة

الآن.. قائمة جميع ترددات النايل سات 2021 الجديدة وخطوات الضبط

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار غدا.. وتؤكد: الشتاء الحقيقي بدأ

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الصين: اكتشاف أقدم قصر في البلاد يرجع إلى 5300 عام

مواعيد القطارات اليوم الخميس 14-1-2021

برشلونة يتأهل لنهائى السوبر الإسبانى

بسبب كورونا.. تونس تعلق أنشاطتها الرياضية

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري .. القاعدة واشكالية القيادة (1)
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
المزيد

الثقافة

بهاء طاهر: المثقف ضمير مجتمعه

الليلة.. حفل فرقة تفاقم بمركز درب 1718

الأعلى للثقافة يناقش دور الثقافة الرقمية فى الحفاظ على التراث المصرى

ورشة المسرح الحركى مع ميريت ميشيل بدار هن