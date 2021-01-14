هيومان رايتس: حكومة أردوغان استغلت كورونا لتشديد قبضتها الاستبدادية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في تقريرها العالمي عن العام الماضي 2020، أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استخدمت جائحة فيروس كورونا لتكثيف الحكم الاستبدادي من خلال إسكات المنتقدين وتمرير قوانين جديدة تهدف إلى الحد من المعارضة، وفقا لما نقله موقع أحوال التركي.وقال التقرير السنوي، الذي ينظر في ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة، إن حكومة أردوغان استغلت الوباء وكثفت في عام 2020 حظر مظاهرات المعارضة ومنتقدي الحكومة، مع تمرير قوانين جديدة بسرعة تهدف إلى تشديد قبضة أنقرة على وسائل التواصل الاجتماعي.وأشار التقرير أيضًا إلى أن الحكومة أسكتت نقابات المحامين في البلاد أثناء تمرير قانون جديد يهدف إلى تقييد منظمات المجتمع المدني وهو مثال واضح على تعدي حزب العدالة والتنمية الحاكم على الضمانات الديمقراطية".في وقت سابق من هذا الشهر، اعتقلت الشرطة التركية عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا ضد رئيس الجامعة الذي عينه أردوغان لجامعة بوغازيجي في اسطنبول في أحدث حملة قمع حكومية على المعارضة.و في يوليو الماضي، أقرت الدولة التركية قانونًا جديدًا لوسائل التواصل الاجتماعي، يتطلب من المنصات التي تضم أكثر من مليون مستخدم يوميًا فتح مكاتب في تركيا مع فرض عقوبات صارمة على عدم الامتثال في خطوة يقول النقاد إنها تدمير لحرية التعبير.في الشهر نفسه، أقر المشرعون الأتراك قانونًا من شأنه إصلاح منظمات المحامين ظاهريا فيما عارضت الغالبية العظمى من نقابات المحامين - 78 من إجمالي 80 نقابة - مشروع القانون، حيث قالت النقابات عن المشروع أنه محاولة حكومية لإضعاف مهنة المحاماة، وإسكات المحامين المنتقدين لحزب العدالة والتنمية بسبب سجله السيئ في مجال حقوق الإنسان.وأشار التقرير لقانون صدر في أبريل، حيث تم الإفراج عن ثلث المعتقلين في اسجون التركية بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكن تم استثناء المحبوسين احتياطيا وجميع السجناء المحتجزين أو المدانين بجرائم إرهابية"، وتابع التقرير: "لا تزال تهم الإرهاب من التهم التي تستغلها الحكومة التركية لتقييد الحق في حرية التعبير.وسلط التقرير الضوء على قضايا عدد من سجناء تركيا البارزين المتهمين بصلات إرهابية، بمن فيهم رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، والسياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش، والكاتب والصحفي أحمد ألتان، وجاء في التقرير أن استمرار اعتقال مثل هذه الشخصيات يدل على "تدخل السلطة التنفيذية في القضاء وقرارات النيابة العامة"، مشيرة إلى أن الحكومة التركية تقوم باحتجاز الأفراد ومقاضاتهم وإدانتهم بتهم إرهابية وهمية وفضفاضة.كما تطرق التقرير إلى تزايد مزاعم التعذيب وسوء المعاملة والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة في السجون التركية على يد الحكومة ورجال الشرطة التركية، وجاء فيه أن "المدعين العامين لا يجرون تحقيقات جادة في مثل هذه الادعاءات وهناك فرصا كبيرة للإفلات من العقاب لأفراد قوات الأمن والمسؤولين الحكوميين المتورطين".