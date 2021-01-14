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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

كوريا الجنوبية تستثمر 1.1 تريليون وون فى مشاريع القيادة الذاتية

الخميس 14/يناير/2021 - 06:56 ص
القيادة الذاتية
القيادة الذاتية
وكالات
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قال مسؤولون حكوميون كوريون اليوم الخميس إن كوريا الجنوبية ستستثمر 1.1 تريليون وون(999 مليون دولار أمريكي) في مشاريع لتطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية وإنشاء البنية التحتية ذات الصلة بحلول عام 2027.

وذكرت الحكومة أن وزارة التجارة والصناعة والطاقة، ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، ووكالة الشرطة الوطنية الكورية ستنضم إلى تمويل المشاريع للمضي قدما في تسويق السيارات ذاتية القيادة.

وأفادت بأنه من المتوقع أن تشارك الشركات الكورية لصناعة السيارات وقطع غيار السيارات في المشاريع لتلقي الدعم المالي الحكومي.

وسيتم إنفاق الميزانية بشكل أساسي على تطوير تكنولوجيا حوسبة المركبات ذاتية القيادة ومعايير القيادة الذاتية العالمية وربط البنية التحتية لحركة المرور على الطرق مع السيارات ذاتية القيادة وفقا لوزارة النقل.

وتهدف الحكومة إلى تسويق سيارة ذاتية القيادة مع المستوى 4 بحلول عام 2027، وفي المستوى 4، يمكن للمركبة أن تقود نفسها في ظل الظروف المحدودة ولن تعمل في حال عدم استيفاء جميع الشروط المطلوبة.

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