انخفاض أسعار الصادرات لكوريا الجنوبية للشهر الخامس على التوالى فى ديسمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي اليوم الخميس أن أسعار الصادرات لكوريا الجنوبية تراجعت للشهر الخامس على التوالي في شهر ديسمبر من العام الماضي حيث استمرت العملة المحلية في الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي.وانخفض مؤشر أسعار الصادرات للبلاد، من حيث العملة المحلية، بنسبة 0.1% في ديسمبر عن الشهر الذي سبقه، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا (BOK).وتمثل القراءة الشهر الخامس على التوالي من التراجع على أساس شهري بعد أن ارتفع المؤشر للشهر الثالث على التوالي في يوليو.مقارنة بالعام الذي سبقه، انخفض المؤشر بنسبة 5.4%، مسجلا الشهر التاسع عشر على التوالي من التراجع على أساس سنوي.وقال بنك كوريا المركزي إن أسعار الصادرات للبلاد تراجعت بنسبة 5.3% في عام 2020 بأكمله.وارتفعت العملة الكورية بنسبة 1.9% مقابل الدولار الأمريكي على أساس شهري في نوفمبر.وقال بنك كوريا إن أسعار الواردات لكوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 1.8% على أساس شهري في ديسمبر من العام الماضي، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار النفط.وذكر أن أسعار الواردات تراجعت بنسبة 8.7% على أساس سنوي في 2020.