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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دون أعراض.. 90 عدوى محلية بكورونا فى مقاطعة خبى الصينية

الخميس 14/يناير/2021 - 06:41 ص
كورونا فى مقاطعة
كورونا فى مقاطعة خبى الصينية
وكالات
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سجلت مقاطعة خبي شمالي الصين 90 حالة عدوى محلية بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و15 حالة دون أعراض أمس الأربعاء، بحسب لجنة الصحة بالمقاطعة اليوم الخميس.

ويوجد من بين الحالات المؤكدة 84 حالة في شيجياتشوانغ، حاضرة المقاطعة، وست حالات أخرى في شينغتاي. ومن بينها 27 حالة بدون أعراض.

ويوجد من بين الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض 14 حالة في شيجياتشوانغ وحالة أخرى في شينغتاي.

وبنهاية أمس الأربعاء، توجد 395 حالة عدوى محلية وحالتان قادمتان من الخارج في مستشفيات خبي.

وقالت اللجنة إن إجمالي 215 حالة عدوى محلية دون أعراض وخمس حالات دون أعراض قادمة من الخارج تحت الملاحظة الطبية.

وأطلقت شيجياتشوانغ وشينغتاي الجولة الثانية من اختبارات الحمض النووي في مختلف الأنحاء.

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