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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة تركية: 2020 عام بلا أجوبة على أسئلة المعارضة فى البرلمان

الخميس 14/يناير/2021 - 06:39 ص
البرلمان التركي
البرلمان التركي
أمينة ذكى
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كشفت نائبة رئيس البرلمان التركي ثريا سعدي بيلجيش أن البرلمان التركي لم يجيب عن أغلب أسئلة المعارضة، حيث قالت إنه في العام المنصرم 2020، هناك 6606 سؤالًا من أصل 14245 سؤالًا - 46٪ - لم يتم الرد عليها، من قبل البرلمان وفقا لما نقلته صحيفة "ملييت" التركية.

فيما صدرت هذه الإحصائيات ردا على سؤال من نائب حزب الشعب الجمهوري عبد الرحمن توتديري، حيث تم سحب 3 من 808 مشاريع قانون تم اقتراحه خلال هذه الفترة، وما زال 760 مشروع مع اللجان الفرعية البرلمانية، و18 مشروعًا على جدول أعمال المجلس الوطني الانتقالي للهجرة و27 مشروعًا أصبح قانونًا.

وتابعت بيلجيتش: "أنه من بين 14245 سؤالًا مكتوبًا إلى الحكومة، كان هناك 2215 سؤالًا موجهًا إلى وزارة العدل، و1436 إلى وزارة الصناعة، و1279 إلى وزارة الداخلية، و1143 إلى وزارة التحضر، و1021 إلى وزارة الدفاع، 819 لوزارة الخارجية، 491 لوزارة المالية، 430 لوزارة الشباب والرياضة، 418 لوزارة النقل، 408 لوزارة التربية والتعليم، 301 لوزارة الخارجية".

وأشارت نائب رئيس البرلمان التركي إلى أن "وزارة العدل لم ترد على 1962 من أصل 2215 طلبًا، ووزارة الصحة 1345 من 1436 طلبًا، ووزارة العمل الأسري والخدمات الاجتماعية 869 من 1143 طلبًا، ووزارة الداخلية لم ترد على 1279.


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