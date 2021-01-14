كوريا الجنوبية: حكم نهائى بالسجن لـ20 عاما للرئيسة السابقة بارك كون-هيه

تم اصدار الحكم النهائي بالسجن لمدة 20 عاما على الرئيسة السابقة بارك كون-هيه بتهم سوء استخدام السلطة واستلام أموال من الاستخبارات وغيرها.وجاء هذا بعد 3 سنوات و9 أشهر من تعرضها للتهم في أبريل عام 2017م، وبعد مرور 4 سنوات و3 أشهر من اندلاع قضية الفساد المتعلقة بصديقتها تشوي سون -سيل في أكتوبر عام 2016م.وأقر القسم الثالث من المحكمة الكبرى اليوم تثبيت الحكم السابق الصادر في إعادة المحاكمة القاضي بالسجن 20 عاما وفرض الغرامة المالية قدرها 18 بليون وون بتهمة الرشوة وبمصادرة 3.5 بليون وون أيضا.وبهذا الحكم، يتوجب على الرئيسة السابقة بارك البقاء وراء القضبان لمدة 22 عاما منها عامين حكم عليها بتهمة التدخل في الترشيح في حزب سينوري الحاكم سابقا.وفي محاكمة إستئناف الحكم في يوليو من العام الماضي، حكم على الرئيسة السابقة بارك السجن لمدة 15 عاما وفرض 18 بليون وون من الغرامة المالية بتهمة استلام الرشوة بالاضافة الى 5 سنوات بتهمة التسبب في الخسارة في أصول الدولة.ويعتبر الحكم الأخير تراجعا من الحكم الصادر في محكمة الاستئناف بالسجن 30 عاما و20 بليون وون من الغرامة المالية، حيث برأت المحكمة الكبرى بارك من بعض التهم المتعلقة بالتسبب في عرقلة ممارسة الآخرين لحقوقهم باساءة استخدام السلطة.