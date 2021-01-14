524 إصابة بكورونا فى كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية أكثر من 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم.وأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية رصد 524 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 70،728 إصابة.كما سجلت البلاد 10 حالات وفاة بكورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1،195 وفاة، وبلغت نسبة الوفيات بالمرض 1.69% وبلغ عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة أو الخطرة 380 شخصا بزيادة قدرها 6 أشخاص عن اليوم السابق.