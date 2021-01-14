جوتيريش يدين بشدة هجوما فى مالى

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش هجوما أسفر عن مقتل ثلاثة من قوات حفظ السلام في مالي.واستهدفت عناصر مسلحة مجهولة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص آخرين.ودعا جوتيريش إلى تقديم الجناة إلى العدالة ومحاسبتهم عن هذا "الهجوم الشنيع".