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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جوتيريش يدين بشدة هجوما فى مالى

الخميس 14/يناير/2021 - 06:02 ص
جوتيريش
جوتيريش
وكالات
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أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش هجوما أسفر عن مقتل ثلاثة من قوات حفظ السلام في مالي.

واستهدفت عناصر مسلحة مجهولة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص آخرين.

ودعا جوتيريش إلى تقديم الجناة إلى العدالة ومحاسبتهم عن هذا "الهجوم الشنيع".

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