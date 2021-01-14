وصول فريق منظمة الصحة لـ ووهان للتحقيق فى أصل نشوء كورونا

أعلنت وسائل الإعلام الصينية، صباح اليوم الخميس، وصول فريق منظمة الصحة إلى ووهان للتحقيق في أصل نشوء فيروس كورونا.وتعتبر هذه الزيارة في غاية الحساسية لبكين الحريصة على عدم تحمل أي مسؤولية في انتشار الوباء الذي أودى بأكثر من 1،9 مليون شخص عبر العالم، وألغيت في اللحظة الأخيرة الأسبوع الماضي لعدم استكمال التصريحات الضرورية للفريق.ويُعتقد أن الفيروس ظهر لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر عام 2019، ومنذ ذلك الحين انتشر على مستوى العالم وأصاب ما يقرب من 88 مليون شخص وقتل حوالي 1.9 مليون.