أوغندا تنتخب رئيسا جديدا وسط منافسة شديدة بين موسيفينى وواين

من المقرر أن تنتخب أوغندا رئيسا لها، اليوم الخميس، في انتخابات تشهد منافسة شديدة حيث يواجه الرئيس الذي يتولى الحكم منذ فترة طويلة يوري موسيفيني نجم البوب الذي تحول إلى سياسي روبرت كياجولاني، الذي يعرف أيضا باسم "بوبي واين".ويتنافس 11 مرشحا على هذا المنصب، من بينهم جنرالان متقاعدان انقلبا على رئيسهما السابق، في انتخابات سيطرت عليها أعمال العنف.لكن واين 38 عاما وحده هو الذي لديه فرصة حقيقية للفوز على موسيفيني، الذي يتولى السلطة منذ 35 عاما.يشار إلى أن موسيفيني 76 عاما هو أحد أقدم الزعماء في إفريقيا، وقام بتعديل دستور أوغندا لتمكينه من الترشح لولاية أخرى مدتها خمس سنوات.ويحق لأكثر من 18 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في 35 ألف مركز اقتراع في أنحاء أوغندا خلال التصويت الذي يجري في الفترة من الساعة 0400 و1300 بتوقيت جرينتش.وسيختار الناخبون أكثر من 400 عضو في البرلمان اليوم الخميس. ومن المتوقع الإعلان عن النتائح في غضون 48 ساعة من نهاية التصويت.