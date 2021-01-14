بايدن: اقتحام الكونجرس تمرد مسلح ضد الولايات المتحدة

علق الرئيس الأمريكي المنتخب جوبايدن، على تصويت مجلس النواب الأمريكى، لصالح إقرار تشريع ينص على محاكمة رئيس الولايات المتحدة المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد فى أحداث الكونجرس.ووصف الرئيس الديمقراطي، اليوم الخميس، اقتحام الكونجرس الأمريكي بكونه تمردًا مسلحًا ضد الولايات المتحدة، داعيًا إلى ضرورة محاسبة المتورطين، وفقًا لـ"سكاي نيوز".وقال بايدن، إن الهجوم الإجرامي على الكونجرس كان مخططا ومنسقا ونفذه متطرفون سياسيون وإرهابيون حرضهم الرئيس المنتهية ولايه حكمه دونالد ترامب.كما أكد بايدن، أن تصويت مجلس النواب على مذكرة الاتهام بهدف عزل الرئيس ترامب كان عملا مشتركا بين أعضاء الحزبين الذين فعلوا ما يمليه الدستور وضمائرهم، أملًا في أن تجد قيادة مجلس الشيوخ طريقة للتعامل مع مسئولياتها الدستورية بشأن عزل ترامب.وصوّت مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة رئيس الولايات المتحدة الحالي، دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونجرس.ودعم 232 مشرعا في مجلس النواب، بينهم 10 جمهوريين و222 ديمقراطيا، لصالح عزل ترامب، مقابل رفض 197 نائبا.وأصبح ترامب بالتالي أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.