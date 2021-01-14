الشرطة الفرنسية تعتقل 10أشخاص بشبهة تهريب أسلحة

اعتقلت الشرطة في فرنسا عشرة أشخاص يشتبه في تهريبهم أسلحة بشكل غير قانوني.وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، مساء الأربعاء، نقلا عن مصادر قضائية، أن من بين المجموعة اثنين من أفراد القوات المسلحة.ويعمل أحد هؤلاء الأشخاص في وزارة الدفاع بينما يعمل الآخر في قاعدة عسكرية في شرق البلاد.وذكر المصدر أن المسؤولين يحققون في القضية منذ يونيو.وتردد أن الشبكة قدمت أسلحة لمهربي المخدرات وأنصار اليمين المتطرف. وتم اعتقال بعض المشتبه بهم يوم الثلاثاء مع تنفيذ عمليات اعتقال في باريس ومناطق أخرى من البلاد.