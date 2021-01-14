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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إيقاف أعمال صب سقف خرسانى بدون ترخيص وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات بالمنيا

الخميس 14/يناير/2021 - 03:15 ص
إيقاف أعمال صب سقف
إيقاف أعمال صب سقف خرسانى
المنيا ـ على حسين
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أوقفت الوحدة المحلية لقرية البرجاية التابعة لمركز المنيا صب أعمال سقف خرسانى بقرية زهرة كما قام قسم الإنارة بقري بني محمد سلطان ونزلة حسين وبني أحمد الغربية بأعمال صيانة لأعمدة الإنارة والكشافات بمداخل وشوارع القري والطريق الدائري وطريق مصر أسوان

قال عماد محمود رئيس قرية البرجاية إنه فى ضوء المتابعات المستمرة وعلى مدار الساعة قامت الوحدة المحلية لقرية البرجاية بإيقاف صب أعمال سقف خرسانى بقرية زهرة على مساحة ٧٠متر، وتم فك الشدة الخشبية والحديد وتم التحفظ على المعدات وبعض مواد البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أضاف رئيس القرية أن قسم البيئة بالقرية قام بأعمال النظافة وتم رفع نقاط التجمع بالبرجاية والتوابع، كما واصل قسم الإنارة أعمال الصيانة بطريق مصر أسوان،

وواصلت قرى بنى محمد سلطان ونزلة حسين وبنى أحمد الغربية أعمال الصيانة الدورية للكشافات وأعمدة الإنارة لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا، حيث قام قسم الإنارة ببنى محمد سلطان باستكمال أعمال الصيانة للكشافات بالطريق الدائرى، وفى سياق متصل واصل قسم الإنارة بنزلة حسين أعمال الصيانة بالطريق العام من قرية نزلة عبيد حتى طهنا الجبل، كما واصل قسم الإنارة ببنى أحمد الغربية أعمال الصيانة الدورية للكشافات وأعمدة الإنارة بمدخل قرية طهنشا وطريق طهنشا دير عطية.

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