«سناب شات» يقرر حظر حساب ترامب بشكل دائم

أعلنت شركة "سناب" أنها ستحظر حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تطبيق "سناب شات" بشكل دائم.وأوضحت الشركة أنها قررت حظر الحساب نهائيا "حفاظا على السلامة العامة، واستنادا إلى محاولاته (ترامب) لنشر معلومات مضللة وخطاب الكراهية والتحريض على العنف".وكانت الشركة قد أعلنت عن تعليق حساب ترامب إلى أجل غير مسمى، بعد اقتحام أنصاره مبنى كابيتول في واشنطن، في السادس من يناير الحالي.