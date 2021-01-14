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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: 138 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 14/يناير/2021 - 02:56 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس،إن البر الرئيسي بالصين سجل 138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم 13 يناير، ارتفاعا من 115 إصابة قبل ذلك بيوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 124 من الحالات الجديدة كانت حالات إصابة محلية ومن بينها 81 إصابة في إقليم خبي الذي يحيط بالعاصمة بكين.

وأضافت أن عدد حالات الإصابة الجديدة بدون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين حالات مؤكدة، ارتفع إلى 78 حالة من 38 حالة في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 87844 حالات وارتفع إجمالي الوفيات إلى 4635.

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