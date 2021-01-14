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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيوزيلندا تسمح لألف طالب دولى بالعودة بداية من أبريل

الخميس 14/يناير/2021 - 02:55 ص
نيوزيلندا
نيوزيلندا
وكالات
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من المقرر أن تسمح نيوزيلندا لألف طالب دولي بالعودة بداية من أبريل، بعد أكثر من عام من إغلاق البلاد لحدودها للحماية من جائحة فيروس كورونا.

وقال وزير التعليم كريس هيبكينز، في بيان اليوم الخميس، إن الطلاب الذين بدأوا دراستهم في نيوزيلندا ولكنهم علقوا في الخارج عندما بدأت القيود الحدودية بسبب كورونا، سيتمكنون من العودة.

وأضاف "هيبكينز" أن الإعفاء مخصص للطلاب الذين يدرسون على مستوى درجات علمية أو أعلى وستعطى الأولوية للطلاب الأقرب إلى التخرج.

وتابع: "ستظل الصحة والسلامة ورفاهية جميع الأشخاص في نيوزيلندا على رأس أولوياتنا".

وكانت حدود نيوزيلندا مفتوحة فقط للمقيمين والمواطنين والمؤهلين بموجب عدد قليل من الإعفاءات منذ مارس 2020.

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