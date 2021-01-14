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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يتابع التحضيرات الأمنية لمراسم التنصيب

الخميس 14/يناير/2021 - 07:02 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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أكد الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب، أن جو بايدن، اطلع على التحضيرات الأمنية عشية تنصيبه رئيسا جديدا في 20 يناير، وتعرف على المخاطر المحتملة والتحضيرات لمواجهة ذلك.

وأشار الفريق الانتقالي في بيان له، إلى أن الرئيس المنتخب حضر إيجازا مع كبار المسؤولين في مكتب التحقيقات الفدرالي والخدمة السرية وأبرز مسؤولي الأمن القومي.

وأضاف البيان أن الفريق الانتقالي يعمل بالتنسيق مع الإدارة الحالية لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول المخاطر المحتملة والتحضيرات للحماية من العنف والاعتداءات.

وأكد أن الفريق يركز جهوده على ضمان الانتقال السلس للسلطة والسيطرة على الأجهزة الأمنية.

ومن المقرر أن يتطلع فريق بايدن على تقارير يومية حول الأمن والتحضيرات للعملية الانتقالية.

وأكد فريق بايدن أن مسائل الأمن ستكون الأهم خلال الأيام الأولى من ولاية بايدن.

ويأتي ذلك على خلفية المخاوف من الاحتجاجات والاضطرابات في ظل مناقشة الكونغرس لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بتهمة التحريض على العصيان في أعقاب اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في واشنطن يوم 6 يناير.

وقد تم تعزيز الإجراءات الأمنية في واشنطن قبيل مراسم التنصيب، ونشر الحرس الوطني لحماية مبنى الكونجرس.

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