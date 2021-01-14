البرلمان الألمانى يوافق على تعويض شركات إنتاج الطاقة من الفحم

وافق البرلمان الألماني، مساء الأربعاء، على اتفاق من جانب الحكومة بقيمة مليارات اليورو لتعويض الشركات التي تولد الطاقة من الفحم.وبموجب الاتفاق، ستتلقى الشركات تعويضا عن إغلاق المنشآت مبكرا، مع اتجاه البلاد إلى التحول لمصادر طاقة أنظف.ومن المقرر أن تحصل شركة "آر دبليو إي"، أكبر منتج للطاقة في ألمانيا، على 2.6 مليار يورو (3.16 مليار دولار)، بينما ستتلقى شركة "إل إي إيه جي" على 1.75 مليار يورو.وبدأت الشركات المنتجة للطاقة من الفحم بالفعل في إزالة المحطات من شبكة الكهرباء.وفي إصلاح شامل للصناعة بمليارات اليورو، ستقوم ألمانيا بإغلاق صناعة الفحم بالكامل تدريجيا بحلول عام 2038 على أقصى تقدير كجزء من جهود الحكومة لمكافحة تغير المناخ.ويمثل الفحم حاليا حوالي ثلث احتياجات الطاقة في البلاد، وتدرس ألمانيا إمكانية تقديم التخلص التدريجي من الفحم إلى عام 2035.