الأمم المتحدة تحث أمريكا على العدول عن تصنيف الحوثيين تنظيمًا إرهابيًا

سيحث مارتن لوكوك، مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة واشنطن، يوم الخميس، على العدول عن عزمها تصنيف جماعة الحوثي في اليمن تنظيمًا إرهابيًا أجنبيًا، محذرًا من أن هذه الخطوة ستجر البلاد إلى مجاعة على نطاق لم نشهده منذ قرابة 40 عامًا.كما سيقول «لوكوك»، في إفادة مزمعة أمام مجلس الأمن الدولي اطلعت عليها «رويترز»، إن اعتزام الولايات المتحدة إصدار إعفاءات لوكالات الإغاثة لن يمنع حدوث مجاعة في اليمن.