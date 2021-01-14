«التحقيقات الفيدرالى الأمريكى»: مجموعات متطرفة تسعى لاستهداف بايدن

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن هناك تقارير أمنية لمكتب التحقيقات الفيدرالي تكشف أن مجموعات يمينية متطرفة تسعى لاستهداف الرئيس المنتخب جو بايدن، الأسبوع المقبل.وعلى صعيد آخر، تستعد الولايات المتحدة للحدث الأضخم، وهو حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، والذي سيقام في مبنى الكونجرس في 20 من يناير، وسيشرف على أدائه رئيس المحكمة الدستورية العليا.وصدق الكونجرس الأمريكي على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بانتخابات الرئاسة بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتًا للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.كما أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، موافقة الكونجرس على نتائج أصوات المجمع الانتخابي، مما يمهد الطريق لتولي بايدن الرئاسة في 20 يناير الجاري.