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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيلوسى: مجلس النواب أثبت أن لا أحد فوق القانون

الخميس 14/يناير/2021 - 04:00 ص
بيلوسى
بيلوسى
ياسمين محمود
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في أول تعليق لها عقب التصويت على قرار عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، أنها وقعت رسميًا على قرار المجلس بعزل الرئيس دونالد ترامب.

وقالت "بيلوسي"، في بيان لها، "أثبت مجلس النواب اليوم أنه لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس الولايات المتحدة".

وصوت النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة رئيس الولايات المتحدة الحالي، دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونجرس.

ودعم 232 مشرعا في مجلس النواب، بينهم 10 جمهوريين و222 ديمقراطيا، لصالح عزل ترامب، مقابل رفض 197 نائبا.

وأصبح ترامب بالتالي أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.

ومن جانبه، أكد دونالد ترامب، إنه يدين العنف الذي وقع الأسبوع الماضي في أحداث الكونجرس جملة وتفصيلا، مشيرًا إلى أنه أصدرت تعليمات للوكالة الاتحادية باستخدام مايلزم لفرض النظام أثناء نقل السلطة".

وأضاف ترامب "لا مناصر حقيقي لي يمكنه أن يهدد أو يعتدي على مواطن أمريكي، وعلينا التركيز على تغليب مصلحة البلاد وأدعو الأمريكيين أن يمضوا قدما متحدين لمصلحتنا ومصلحة بلدنا".

واستطرد: "نشهد اعتداء غير مسبوق على حرية التعبير وإسكات الناس أمر خطير وغير مقبول، وتلقيت تقارير عن تظاهرات في الأيام المقبلة لكننا لن نقبل بالعنف".

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