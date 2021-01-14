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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«تيليجرام» يحذر من حساب مزور لترامب فى التطبيق

الخميس 14/يناير/2021 - 03:00 ص
تيليجرام
تيليجرام
وكالات
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حذرت إدارة تطبيق التواصل الاجتماعي "تيليجرام" المستخدمين من التعامل مع حساب مزور في منصتها، منسوب للرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب.

ووضعت إدارة التطبيق على الحساب، الذي ينشر بكثافة تغريدات ترامب من "تويتر"، حيث تم مؤخرا حجب صفحة الرئيس الأمريكي، علامة جاء فيها: "تحذير: أبلغ الكثير من المستخدمين بأن هذا الحساب احتيالي. رجاء كونوا حذرين، خاصة في حال طلب منكم أموالا".

وانتقلت مؤخرا أعداد كبيرة من أنصار ترامب إلى تطبيق "تيليجرام" احتجاجا على سياسة الخصوصية لكل من "واتس آب"، التي أعلنت مشاركتها بيانات المستخدمين مع شركة "فيسبوك"، و"تويتر"، التي حجبت للأبد حساب ترامب في هذه المنصة.

وأعرب مسؤولون كثيرون خلال الأيام الماضية عن مخاوفهم من إمكانية نشوب اضطرابات جديدة مع اقتراب يوم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، في 20 يناير، خاصة بعد أعمال الشغب التي ضربت يوم 6 مجمع الكابيتول حينما اقتحمت مجموعة من أنصار ترامب مقر الكونجرس.

ويواجه ترامب منذ ذلك الحين اتهامات واسعة النطاق بتحريض أنصاره على التمرد وتقويض القيم والمؤسسات الديمقراطية.

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