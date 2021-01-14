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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد زيادة معدلات الوفيات..عمدة لندن يدعو لتشديد القيود

الخميس 14/يناير/2021 - 03:29 ص
صادق خان
صادق خان
وكالات
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أعلن عمدة العاصمة البريطانية لندن، صادق خان، وفاة أكثر من 10 آلاف شخص من سكان المدينة في غضون 28 يوما من إصابتهم بفيروس كورونا، داعيا إلى تشديد قيود الإغلاق.

وقال "خان"، إن وضع الوباء حاليًا هو أسوأ مما كان عليه في الربيع الماضي، كما أن هناك ضغطًا كبيرًا على مقدمي الخدمات الصحية، داعيًا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تشديد قيود الإغلاق العام، مماثلة لتلك التي تم فرضها في مارس وأبريل الماضيين.

وبحسب بيانات وزارة الصحة تم تأكيد وفاة 10353 شخصًا في لندن في غضون 28 يومًا من إصابتهم بالفيروس، فيما لا يزال هناك 7606 أشخاص في مستشفيات المدينة.

وأعلنت الوزارة، الأربعاء، عن تسجيلها 1564 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في قفزة غير مسبوقة لعدد ضحايا الجائحة في المملكة المتحدة.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

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