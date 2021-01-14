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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: الذين شاركوا فى العنف الأسبوع الماضى سيمثلون أمام القانون

الخميس 14/يناير/2021 - 03:50 ص
ترامب
ترامب
ياسمين محمود
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دعا الرئيس الامريكي المنتهية ولاية حكمه دونالد ترامب، الأمريكيين إلى "تجاوز انفعالات اللحظة".

وعلق تصويت مجلس النواب الأمريكى، لصالح إقرار تشريع ينص على محاكمة رئيس الولايات المتحدة الحالي، دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد فى أحداث الكونجرس، ليصبح أول رئيس أمريكى يواجه المحاكمة مرتين قائلًا: "إن الذين شاركوا في العنف الأسبوع الماضي سيمثلون أمام القانون"، مؤكدًا أنه يدين العنف الذي وقع الأسبوع الماضي جملة وتفصيلا.

وقال ترامب، إنه وجهة جميع السلطات الفدرالية لتوظيف جميع الموارد لضبط الأمن، على أثر تلقيه إحاطات من جهاز الخدمة السرية حول تهديدات واحتجاجات محتملة في واشنطن وولايات أمريكية.

كما أكد إنه أصدر تعليمات للوكالات الاتحادية باستخدام كل الموارد اللازمة لفرض النظام أثناء نقل السلطة، مؤكدًا أن أمر بنشر الآلاف من عناصر الحرس الوطني في واشنطن لضمان انتقال سلمي للسلطة.

كما وجهه ترامب في دعوة الأميركيين للوحدة وتجاوز انفعالات اللحظة، موضحًا أن حديثه لايرتبط بالقرار الذي أصدر مجلس النواب الامريكي ضدده بإتهمامه بأعمال الشغب.

صوت مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة رئيس الولايات المتحدة الحالي، دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونجرس.

ودعم 232 مشرعا في مجلس النواب، بينهم 10 جمهوريين و222 ديمقراطيا، لصالح عزل ترامب، مقابل رفض 197 نائبا.

وأصبح ترامب بالتالي أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.

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