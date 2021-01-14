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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. حفل فرقة تفاقم بمركز درب 1718

الخميس 14/يناير/2021 - 01:29 ص
حفل فرقة تفاقم
حفل فرقة تفاقم
نضال ممدوح
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ضمن فعاليات برنامج "مزيكا في السطح"، والذي ينظمه مركز درب 1718 للفنون بالفسطاط٬ يقام في الثامنة من مساء الخميس٬ حفل غنائي فني تحييه فرقة "تفاقم". وهي فرقة ميتال شرقي تؤدي أغانيها باللغة العربية العامية المصرية تم تشكيل الفرقة عام 2014.

اسم تفاقُم مستوحى من المفاهيم الخاطئة للمجتمع المصري عن موسيقى الميتال التي هي في نظرهم لها عادات وتقاليد غير طبيعية. لذا يمكن القول أننا نحن الذي نشرنا هذا "الشيء" بين الناس. وتتكون الفرقة من: مجدي حنفي (درامز وغناء)٬ محمد مدحت (بيس جيتار)٬ جيتار: جوناثان جمال (جيتار).

في مايو 2017 أطلقت تفاقم أول ألبوم كامل بعنوان "تحت الطلب" تحت اسم Worsens وفي يناير 2018 تلقت الفرقة جائزة GMA 2017 لإصدار العام في مصر على ألبومها الأول "تحت الطلب". في 5 ديسمبر 2020، أصدرت تفاقم بعد طول انتظار ألبوم "مع الأيام" على كل منصات الموسيقى.

ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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