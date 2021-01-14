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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأعلى للثقافة يناقش دور الثقافة الرقمية فى الحفاظ على التراث المصرى

الخميس 14/يناير/2021 - 01:27 ص
الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة
نضال ممدوح
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تنظم لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية٬ التابعة للمجلس الأعلى للثقافة٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ ندوة أونلاين بعنوان "دور الثقافة الرقمية فى الحفاظ على التراث المصري"، ويدير الندوة المهندس زياد عبدالتواب مقرر لجنة الثقافة الرقمية.

ويشارك في الندوة كل من: الدكتور فتحي صالح أستاذ هندسة الحاسبات بكلية الهندسة جامعة القاهرة والمؤسس والمدير الشرفي لمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، والدكتور أحمد الشربيني أستاذ نظم وشبكات الاتصالات كلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتورة ياسمين الشاذلي مركز البحوث الأمريكي ARCE والمشرف على إدارة المنظمات الدولية للتراث الثقافي بوزارة السياحة والآثار سابقا.

وتتناول الندوة الحديث حول استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأدوات التحول الرقمي الحديثة في المساهمة في الحفاظ على التراث المصري ونشر التجارب السابقة والجهود الحالية وكذا التوجهات المستقبلية.

وتقام الندوة من خلال برنامج زووم؛ كما تبث على الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات التابعة للمجلس٬ عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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