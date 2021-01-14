رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ورشة المسرح الحركى مع ميريت ميشيل بدار هن

الخميس 14/يناير/2021 - 01:25 ص
ميريت ميشيل
ميريت ميشيل
نضال ممدوح
طباعة
تنطلق في السادسة من مساء اليوم الخميس٬ بدار هن للنشر٬ بمقرها الكائن في شارع القصر العيني٬ أولي فعاليات ورشة المسرح الحركي٬ والتي تقدمها مصصمة الرقصات٬ ميريت ميشيل.

تهدف الورشة إلى تشجيع التعبير الجسدي، وتعزيز القدرات الفنية والإبداعية للمشاركين مع تسليط الضوء على المواهب الفردية.

وترحب الورشة بالراقصين والفنانين المسرحيين، وأيضًا أولئك الذين ليس لديهم أي خبرة في التعبير الفني أو الجسدي، ومدة الورشة أربعة أسابيع.

ميريت ميشيل هي مصممة رقص، وراقصة مصرية لديها حصيلة كبيرة من العروض الفنية، في عام 2001 أسست شركة No Point Perspective للمسرح الحركي، والمعروفة رسميًا باسم "Bleu"، ومنذ ذلك الحين أنشأت الشركة العديد من العروض الحائزة على جوائز والتي صممتها ميريت.

كما تم عرض العديد من العروض المنتجة من الشركة على مسارح دولية، قدمت ميريت أيضًا تصميم الرقصات للعديد من الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والمسرحي، كما أنها تقيم ورش عمل حول المسرح الحركي مع الفنانين الشباب والمهنيين والهواة، في عام 2018 مُنحت ميشيل جائزة الدولة التشجيعية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السعودية: استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام بسبب كورونا

«الصحة» تحسم جدل انتقال كورونا للجنين أثناء الرضاعة

مونديال اليد 2021.. كريم هنداوي: لدينا أخطاء أمام تشيلي لكن الأهم هو الانتصار

إنجاز جديد.. ميار شريف أول مصرية تتأهل للدور الرئيس لبطولة أستراليا للتنس

الصور

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

image description

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

image description

أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا

الأكثر قراءة

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار غدا.. وتؤكد: الشتاء الحقيقي بدأ

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

الآن.. قائمة جميع ترددات النايل سات 2021 الجديدة وخطوات الضبط

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

توتنهام يتعادل 11 مع فولهام فى الدورى الإنجليزى

باريس سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسى للمرة العاشرة

استطلاع: كورونا أدى ل قصور في التعلم لدى الأطفال بألمانيا

طريقة حجز تذاكر القطار من النت

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري .. القاعدة واشكالية القيادة (1)
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
المزيد

الثقافة

بهاء طاهر: المثقف ضمير مجتمعه

الليلة.. حفل فرقة تفاقم بمركز درب 1718

الأعلى للثقافة يناقش دور الثقافة الرقمية فى الحفاظ على التراث المصرى

ورشة المسرح الحركى مع ميريت ميشيل بدار هن