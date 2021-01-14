ورشة المسرح الحركى مع ميريت ميشيل بدار هن

تنطلق في السادسة من مساء اليوم الخميس٬ بدار هن للنشر٬ بمقرها الكائن في شارع القصر العيني٬ أولي فعاليات ورشة المسرح الحركي٬ والتي تقدمها مصصمة الرقصات٬ ميريت ميشيل.تهدف الورشة إلى تشجيع التعبير الجسدي، وتعزيز القدرات الفنية والإبداعية للمشاركين مع تسليط الضوء على المواهب الفردية.وترحب الورشة بالراقصين والفنانين المسرحيين، وأيضًا أولئك الذين ليس لديهم أي خبرة في التعبير الفني أو الجسدي، ومدة الورشة أربعة أسابيع.ميريت ميشيل هي مصممة رقص، وراقصة مصرية لديها حصيلة كبيرة من العروض الفنية، في عام 2001 أسست شركة No Point Perspective للمسرح الحركي، والمعروفة رسميًا باسم "Bleu"، ومنذ ذلك الحين أنشأت الشركة العديد من العروض الحائزة على جوائز والتي صممتها ميريت.كما تم عرض العديد من العروض المنتجة من الشركة على مسارح دولية، قدمت ميريت أيضًا تصميم الرقصات للعديد من الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والمسرحي، كما أنها تقيم ورش عمل حول المسرح الحركي مع الفنانين الشباب والمهنيين والهواة، في عام 2018 مُنحت ميشيل جائزة الدولة التشجيعية.