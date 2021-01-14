رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السويد تقدم برنامج رئاستها لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى.. اليوم

الخميس 14/يناير/2021 - 01:20 ص
آنا ليند
آنا ليند
أ ش أ
طباعة
تُقدم آنا ليند، وزيرة خارجية السويد، التي تترأس حاليًا منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، اليوم الخميس، برنامج الرئاسة السويدية للمنظمة لعام 2021، وذلك في اجتماع افتراضي في مقر المنظمة بفيينا.

وذكر بيان للمنظمة الأوروبية، مساء الأربعاء، أن الوزيرة سوف تلقي خطابًا أمام المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي افتراضيًا من خلال الفيديو.

وأشار البيان إلى عقد مؤتمر صحفي لاحق أيضًا عبر الإنترنت بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلجا ماريا شميد، وذلك عقب الافتتاح الرسمي للرئاسة السويدية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقد تولت السويد رئاسة المنظمة خلفًا لدولة ألبانيا في أول يناير 2021، ومن المتوقع أن تركز السويد على الدفاع عن النظام الأمني الأوروبي ومعالجة النزاعات التي طال أمدها.

يذكر أن المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هو هيئة صنع القرار التي تضم ممثلين عن جميع الدول الـ 57 الأعضاء في المنظمة و11 شريكًا من أجل التعاون، ويجتمع دوريًا في فيينا لمناقشة التطورات في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا واتخاذ القرارات الملائمة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

غرق طالبين فى مياه نهر النيل بكفر شكر

«الصحة» تحسم جدل انتقال كورونا للجنين أثناء الرضاعة

إنجاز جديد.. ميار شريف أول مصرية تتأهل للدور الرئيس لبطولة أستراليا للتنس

الكواليس الكاملة لخليفة مصطفى محمد في الزمالك

الصور

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

image description

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

image description

أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا

الأكثر قراءة

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار غدا.. وتؤكد: الشتاء الحقيقي بدأ

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

الآن.. قائمة جميع ترددات النايل سات 2021 الجديدة وخطوات الضبط

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

توتنهام يتعادل 11 مع فولهام فى الدورى الإنجليزى

باريس سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسى للمرة العاشرة

استطلاع: كورونا أدى ل قصور في التعلم لدى الأطفال بألمانيا

طريقة حجز تذاكر القطار من النت

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري .. القاعدة واشكالية القيادة (1)
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
المزيد

الثقافة

بهاء طاهر: المثقف ضمير مجتمعه

الليلة.. حفل فرقة تفاقم بمركز درب 1718

الأعلى للثقافة يناقش دور الثقافة الرقمية فى الحفاظ على التراث المصرى

ورشة المسرح الحركى مع ميريت ميشيل بدار هن