السويد تقدم برنامج رئاستها لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى.. اليوم

تُقدم آنا ليند، وزيرة خارجية السويد، التي تترأس حاليًا منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، اليوم الخميس، برنامج الرئاسة السويدية للمنظمة لعام 2021، وذلك في اجتماع افتراضي في مقر المنظمة بفيينا.وذكر بيان للمنظمة الأوروبية، مساء الأربعاء، أن الوزيرة سوف تلقي خطابًا أمام المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي افتراضيًا من خلال الفيديو.وأشار البيان إلى عقد مؤتمر صحفي لاحق أيضًا عبر الإنترنت بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلجا ماريا شميد، وذلك عقب الافتتاح الرسمي للرئاسة السويدية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.وقد تولت السويد رئاسة المنظمة خلفًا لدولة ألبانيا في أول يناير 2021، ومن المتوقع أن تركز السويد على الدفاع عن النظام الأمني الأوروبي ومعالجة النزاعات التي طال أمدها.يذكر أن المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هو هيئة صنع القرار التي تضم ممثلين عن جميع الدول الـ 57 الأعضاء في المنظمة و11 شريكًا من أجل التعاون، ويجتمع دوريًا في فيينا لمناقشة التطورات في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا واتخاذ القرارات الملائمة.