سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 14-1-2021

سعر الدرهم الأماراتي اليوم الخميس 14-1-2021

يرصد لكم موقع " الدستور" في هذا التقرير، سعر الدرهم الأماراتي اليوم الخميس 14-1-2021، في مواجهة الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية.محليًا، سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم ما يقرب من 4.23 جنيه للشراء وللبيع 4.29، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية.البنك المركزي المصريجاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةحقق الدرهم الأماراتي في بنك الإسكندرية سعر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.بنك مصركما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.بنك قناة السويسوبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.البنك المصري الخليجيوسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.بنك عودهو بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.27 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.البنك العربي الأفريقي الدوليو بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الإفريقي الدولي 4.21 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.يشار إلى أن العملة الإماراتية ترتبط بالدولار الأمريكي عند 3.6725 درهم للدولار الواحد، ويعتقد أن الإمارات ستبقي العلاقة بالدولار بالرغم من تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي.ويأتي الدرهم الإماراتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.