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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. حفل المطربة نوران أبو طالب بساقية الصاوى

الخميس 14/يناير/2021 - 01:17 ص
المطربة نوران أبو
المطربة نوران أبو طالب
نضال ممدوح
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تحتضن ساقية الصاوي بالزمالك٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ حفلًا غنائيًا تحييه الفنانة المطربة نوران أبو طالب، وفرقتها الموسيقية.

ويتضمن برنامج الحفل مختارات من أشهر أعمال الثراث والأغاني المعاصرة منها: "البحر بيضحك ليه٬ ما حدا بيعبي مطرحك أبعد مكان٬ الحلوة دي٬ في الليل٬ طير الوروار٬ فوازير٬ في هويد الليل٬ ممكن٬ حبك ما بعرف٬ روح خبر يا نجمة٬ أنا بعشق البحر٬ كيفك أنت، وغيرها".

يشار إلى أن "نوران" مغنية مصرية معروفة بصوتها العذب، تغني مع فرقتها العديد من الأغاني البوب والجاز العربية المصرية، وتغني أيضًا أغانيها الخاصة الأصلية المؤلفة من سامر جورج ونوران، وتضم فرقتها الموسيقية كل من "سامر جورج - باص جيتار، مصطفى سعيد- كلارينيت٬ هاني بدير - إيقاع".

ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.

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