سى إن إن: بيان متوقع من ترامب بشأن إجراءات العزل

ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، صباح اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يدلي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ببيان "قريبا" للرد على الإجراءات الرامية إلى عزله.ونقلت الشبكة عن مسؤول وصفته بالمطلع، لم تكشف هويته، أن بيان ترامب المتوقع سيكون عبر الفيديو على الأرجح.يأتي هذا بعد أن صوتت غالبية أعضاء مجلس النواب الأمريكى على إجراءات عزل ترامب مساء الأربعاء.وتأتي النتيجة، التي كانت متوقعة، قبل سبعة أيام فقط من مغادرة ترامب منصبه وتنصيب بايدن.واتهم مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ترامب بالتحريض على التمرد بعدما اقتحم حشد من مؤيديه مبنى الكونجرس (الكابيتول) لغضبهم بسبب مزاعمه الكاذبة بتزوير الانتخابات، مما تسبب في إيقاف جلسة مشتركة للتصديق على فوز بايدن بشكل مؤقت.وسيؤدي عزل مجلس النواب لترامب إلى محاكمته في مجلس الشيوخ، حيث يلزم الحصول على أغلبية الثلثين لإدانته، ويبدو أن ظهور النتيجة غير مرجح قبلأن يؤدي بايدن اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة.