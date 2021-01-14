أحمد عبدالحليم عطية يناقش كتابه نجيب محفوظ فيلسوفا.. اليوم

تستقبل قاعة الكلمة التابعة لساقية الصاوي بالزمالك٬ في السادسة من مساء اليوم الخميس٬ لقاء مفتوح مع الباحث الدكتور أحمد عبد الحليم عطية٬ أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة٬ ونقاش بعنوان "نجيب محفوظ فيلسوفا" وهو عنوان كتابه الصادر عن مؤسسة مجاز الثقافية للنشر.يشار إلي أن، الكتاب يضم مجموعة مختارة من مقالات نجيب محفوظ الفلسفية التي كان قد بدأ كتابتها وهو ما زال طالبًا بقسم الفلسفة بكلية الآداب، جامعة القاهرة، نشرت هذه المقالات في مجلات ودوريات مختلفة من سنة 1930 إلى 1935.ومن بين هذه المقالات: احتضار معتقدات وتولد معتقدات٬ المرأة والوظائف العامة٬ المجتمع والرقي٬ تطور الفلسفة إلى ما قبل سقراط٬ فلسفة سقراط٬ الفلسفة عند الفلاسفة٬ ماذا تعني الفلسفة٬ فلسفة الحب٬ البراجمتزم أو الفلسفة العملية٬ فكرة الله في الفلسفة وغيرها.ويقام اللقاء مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.