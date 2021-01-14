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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

رحيل الأقحوان تسرد حكاية شاب من أبناء الشمال السورى

الخميس 14/يناير/2021 - 01:08 ص
رحيل الأقحوان
رحيل الأقحوان
نضال ممدوح
طباعة
عن دار فضاءات للنشر والتوزيع، صدرت حديثًا رواية "رحيل الأقحوان"٬ للكاتب السوري محمد مسلم، وتقع في 232 صفحة من القطع المتوسط.

يسرد بطل الرواية حكايته٬ حكاية شاب سوري كردي من أبناء الشمال السوري٬ وبعد أن ساءت الأحوال أثناء الحرب الناجمة وأصبح الطيران الحربي يحرث الأرض يوميًا جيئة وذهابًا٬ حيث اضطر الناس إلى الهرب نحو دول الجوار طلبًا للأمن وحفاظًا على حياتهم٬ وقد كان هو أحد الفارين عقب إصابة بليغة نجا منها بأعجوبة٬ أقعدته مدة لا بأس بها للتشافي.

هناك في بلاد الجوار سوف يكتشف أن العالم قد تغير من حوله٬ في حين كان وأهل بلده كمن يعيشون في سجن وفي سبات سرمدي٬ سيلتقي بأصدقاء عدة أحدهم اختار وقبل سنين مضت أنَّ ينجو من ذلك السبات ويخطو نحو فضاء أرحب. ستجمعه الصدفة أيضًا بصبية عاش معها فيما مضى في أطراف دمشق علاقة حب بين شاب بالغ ومراهقة سيستذكر كل تلك الأيام وإياها ويجدد ويعوض معها ما فاتهما من غرام.

أحداث الرواية تسير وفق خط زمني منتظم وقصير نسبيًا٬ هو سنوات الحرب الأخيرة في سوريا في حين أن العودة للماضي تتم من خلال ذكريات بطلها والتي تتداعى بشكل غير رتيب وعشوائي بحسب الأحداث اليومية٬ أو اللقاءات التي تثير تلك الذكريات وتعيدها لساحة الشعور لديه.

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