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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

تطبيق سيجنال يشهد نموا «غير مسبوق» بعد الجدل بشأن سياسة واتساب الجديدة

الخميس 14/يناير/2021 - 05:53 ص
تطبيق سيجنال
تطبيق سيجنال
وكالات
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قال رئيس المؤسسة التي تدير تطبيق سيجنال للتراسل، إن التطبيق شهد نموا "غير مسبوق" وذلك في أعقاب تحديث لسياسة الخصوصية أقره تطبيق واتساب المملوك لفيسبوك وأثار جدلا واسعا.

وتسعى المؤسسة حاليا إلى تعيين المزيد من الموظفين لتعزيز خدماتها وبنيتها التحتية.

وتطبيقا سيجنال وتليجرام للتراسل المشفر هما المستفيدان الرئيسيان من ردود الفعل الغاضبة على التغييرات التي أعلنها واتساب الأسبوع الماضي والتي تطلب من مستخدميه مشاركة بياناتهم مع فيسبوك وإنستجرام.

وقال تطبيق تليجرام، اليوم الأربعاء، إن عدد المستخدمين النشطين للتطبيق حول العالم تخطى 500 مليون.

وقال برايان أكتون، الذي شارك في تأسيس واتساب قبل بيعه لفيسبوك واتجه ليشارك في إنشاء المؤسسة التي تدير سيجنال، في رسالة عبر البريد الإلكتروني لرويترز: "لقد شهدنا نموا غير مسبوق في الأسبوع الماضي... وبسبب هذا النمو القياسي فقد ازداد اهتمامنا أكثر بالعثور على موهوبين".

وأضاف أن سيجنال يعمل على تحسين وظائفه المتعلقة بمقاطع الفيديو ومجموعات الدردشة لينافس بشكل أفضل تطبيقات واتساب ومايكروسوفت تيمز وتطبيقات أخرى للمحادثة بين المجموعات أصبحت حيوية للحياة اليومية على مدى العام المنقضي.

وأظهرت بيانات لموقع (سينسور تاور) أن 17.8 مليون مستخدم حملوا تطبيق سيجنال على مدى الأيام السبعة الماضية وهي زيادة بنحو 62 مثلا عن الأسبوع السابق. وجرى تحميل واتساب 10.6 مليون مرة خلال الفترة ذاتها بما يشكل انخفاضا بنسبة 17 بالمئة.

وتحتفظ شروط الخصوصية الجديدة لواتساب بالحق في تبادل بيانات المستخدمين، ومنها الموقع ورقم الهاتف، مع شركته الأم فيسبوك ووحدات تابعة لها مثل إنستجرام وماسنجر.

واستنكر المدافعون عن الخصوصية هذه الخطوة، مشيرين إلى سجل فيسبوك في التعامل مع بيانات مستخدميه، واقترح كثير منهم الهجرة إلى منصات بديلة.

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