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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

طلال الطويريقى بضيافة مباردة كل يوم شاعر بالأعلى للثقافة

الخميس 14/يناير/2021 - 01:06 ص
طلال الطويريقي
طلال الطويريقي
نضال ممدوح
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يحل الشاعر السعودي طلال الطويريقي٬ في السادسة من مساء السبت المقبل٬ بضيافة برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث اونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "الثقافة بين إيديك"، حيث من المقرر أن يقدم "الطويريقي" قراءة لجموعة من قصائده الشعرية:"سؤال - وحدك".

والشاعر طلال محمد الطويرقي 1977.تخرج في جامعة أم القرى-كلية المعلمين أولا على دفعته عن قسم اللغة العربية.عمل نائبا لرئيس اللجنة الثقافية لسوق عكاظ الأول.

نشر شعره في الصحف السعودية منذ العام 1996، كما نشر شعره في صحف ومجلات عربية. مثل المملكة في مهرجانات عربية عدة، في: مصر واليمن وتونس والمغرب وغيرها.

صدر له ثلاثة دواوين هي: ليس مهما 2007 ــ وكأن شيئا لم يكن 2013 ــ ذئاب 2015. كما صدرت له رواية تحت عنوان "غرغرينا".

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