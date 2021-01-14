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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 14-1-2021

الخميس 14/يناير/2021 - 07:32 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الريال السعودي اليوم الخميس 14-1-2021، مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية.

محليًا، سجل متوسط سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري، 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 14-1-2021

بنك مصر

أستقرسعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الخميس في بداية التداولات الصباحية عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

شهد سعر الريال السعودي حالة من الأستقرار في البنك الأهلي المصري عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

بينت مؤشرات بنك الأسكندرية سعرالريال السعودى أمام نظيرة الجنيه المصري، عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

البنك التجارى الدولى cib

وبلغ سعر العملة السعودية داخل أكبر مصرف خاص في مصر، عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد

وجاء سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك المصرف المتحد عند 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامى

و يتيح مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري عند مستوي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بنك عوده

وسجلت مستويات اسعار الريال السعودي فى بنك عوده في استقرارها اليوم أمام العملة المصرية عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

أظهرت أحدث المؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري داخل بنك التعمير والإسكان عند مستويات 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

البنك العربى الأفريقى الدولى

وعلي صعيد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك العربي الأفريقي بلغت مستوي 4.06، و4.21 جنيه علي مستوي الشراء والبيع في بداية التداولات الصباحية.

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