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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ستاندرد أند بورز يغلق مرتفعًا بقيادة القطاعات الآمنة

الخميس 14/يناير/2021 - 12:58 ص
ستاندرد أند بورز
ستاندرد أند بورز
وكالات
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أغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 على ارتفاع طفيف، في مكاسب قادتها القطاعات الآمنة نسبيًا،، بينما يرقب المستثمرون مزيدًا من التفاصيل عن خطة التحفيز المالي الأمريكية الجديدة، ويشرع الكونجرس في جلسات لمساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدًا لعزله.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد ارتفاعها لست جلسات متتالية، مما دعم القطاعات الآمنة الحساسة لسعر الفائدة مثل المرافق والعقارات، بينما اتسم أداء القطاعات الحساسة للدورة الاقتصادية بالضعف مقارنة بها.

وارتفع سهم إنتل ارتفاعًا سريعًا، بعد أن قالت شركة صناعة الرقائق إن بات جلسينجر الرئيس التنفيذي لشركة «في إم وير» سيحل من الشهر القادم محل رئيسها التنفيذي بوب سوان.

كانت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية بلغت ذرى قياسية الأسبوع الماضي توقعًا لحزمة ضخمة للإغاثة من «كوفيد-19» حتى مع تصاعد عدم التيقن السياسي بعد واقعة اقتحام مبنى الكونجرس.

لكن المستثمرين بدوا عازفين قبل يوم من إعلان تفاصيل خطة إغاثة مالية يعتزمها الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقالت منى مهاجان، مخططة الاستثمار لدى أليانز جلوبال إنفستورز في نيويورك: «المستثمرون يتطلعون منذ بعض الوقت إلى النصف الثاني من 2021، مازال الأمل يساورهم في إعادة فتح حقيقية للاقتصاد».

وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 8.22 نقطة بما يعادل 0.03 بالمئة إلى 31060.47 نقطة، وزاد ستاندرد أند بورز 8.65 نقطة أو 0.23 بالمئة مسجلًا 3809.84 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 56.52 نقطة أو 0.43 بالمئة ليصل إلى 13128.95نقطة.

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