التنوير تصدر رواية الجارة - قلب ضعيف لـ دوستويفسكى

صدرت حديثًا عن دار التنوير للنشر والتوزيع بالقاهرة٬ طبعة جديدة من النسخة العربية لرواية "الجارة - قلب ضعيف" للروائي الروسي فيودور دوستويفسكي٬ ومن ترجمة الدكتور سامي الدروبي. وكانت الرواية قد صدرت لأول مرة باللغة الروسية عام 1848.في رواية الجارة التي كتبها دوستويفسكي الشاب، يقول على لسان كاترين بطلة الرواية: "هب الحرية لإنسان ضعيف، يرفضها هو نفسه ويردها إليك." وهو بهذا يطرح مشكلة الحرية والإرادة، التي سيعود إليها في عدد من رواياته. فكاترين تريد أن تهب الحب الصادق لإنسان جدير بها، لكنها لا تستطيع أن تتحرر من قيود أخطاء الماضي، وهذا ما تتصف به ناستازيا بطلة رواية "الأبله"، وأيضًا جروشنكا بطلة "الأخوة كارامازوف".وعن الرواية قال إرنست همينجواي:"كانت لدى دوستويفسكي أشياء صدقناها وأخرى لم نصدقها، ولكن بعض الأشياء كانت حقيقية لدرجة أنها غيرتنا أثناء قراءتنا."بينما يقول هيرمان هسّه: "قراءة دوستويفسكي أشبه بإلقاء نظرة على خرابنا."