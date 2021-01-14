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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خارجية تونس: الجزائر تعهدت باقتسام اللقاحات مع تونس فور استلامها

الخميس 14/يناير/2021 - 12:55 ص
وزير الخارجية التونسي
وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي
وكالات
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قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، إن الجزائر تعهدت بتقاسم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فور حصولها عليها، مع تونس بهدف الاستجابة للوضع الصحي الملح في البلاد.

وقال "الجرندي"، في تصريح إعلامي بالقصر الرئاسي، إن وزير الخارجية الجزائري أعلن أن بلاده ستزود تونس بنصف اللقاحات التي ستحصل عليها بحسب
تعليمات من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وتفاقم الوضع الوبائي في تونس التي أعلنت عن حجر صحي شامل بدءا من يوم صباح الخميس وحتى يوم الأحد في مسعى لكسر حلقات العدوى، في وقت تبذل فيه
الدولة جهودا للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا في أقرب وقت.

وكانت الحكومة أعلنت عن ترتيبات للحصول على اللقاح الأمريكي فايزر في أبريل المقبل لكن مع تسارع العدوى بالفيروس وسقوط المزيد من الوفيات يوميا تبحث الحكومة التوصل إلى اقتناء لقاح ثان بشكل عاجل قبل نهاية الشهر الجاري أو في بداية فبراير.

وأوضح الجرندي "أكد الرئيس (قيس سعيد) على ضرورة الاتصال السريع مع نظرائي في مختلف الدول الشقيقة والصديقة للحصول على اللقاحات وخصوصا
الدول المصنعة لهذه اللقاحات".

وقال الجرندي "وزير الخارجية الجزائري استجاب بطريقة مباشرة. وهو التزام شديد من الجزائر بمقتضيات الأخوة بين البلدين والرئيسين".

ويتوقع استلام الجزائر أولى دفعات اللقاح الروسي سبوتنيك الأسبوع الجاري.

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