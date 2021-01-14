مجلة الكلمة تفتتح السنة الجديدة بــ أيام طه حسين ومعاركه

تفتتح مجلة الكلمة التي يرأس تحريرها الناقد الدكتور صبري حافظ، عامها الخامس عشر بدراسة عن عميد الأدب العربي، وكتابه العلامة "الأيام"٬ ويواصل بها محررها، الناقد الدكتور صبري حافظ ذكرياته مع العميد وعنه، ويكشف فيها عن العلاقة الوثيقة بين (أيام) العميد ومعاركه.وبدراسة لفواز طرابلسي حول دلالات انفجار بيروت الذي كان تفجيرا صارخا للأزمات اللبنانية، بل العربية المتراكبة. وأخرى للباحث السوري يزن الحاج يطرح فيها قضية إعادة رسم الخرائط المتعلقة بالأدوار والمسار في روايتنا العربية. ورابعة عن رواية واسيني الأعرج عن مي زيادة في العصفورية مصحة الأمراض العقلية اللبنانية الشهيرة، وكيف جنى عليها الرجال، من شُغفوا بها، ومن استغلوها. ودراسة خامسة عن آفاق الكتابة عبر النوعية وما يثيره هذا المصطلح من قضايا خلافية شائكة. كما يواصل شوقي يحيى قراءته السياسية للقصة القصيرة المصرية عند أربعة من أعلامها.ويتوقف العدد عند رحيل جون لوكاريه عملاق أدب الجاسوسية الانجليزي الذي ارتقى به فكريا وجماليا إلى مصاف الأعمال الأدبية الجادة.ويتوقف أيضا عند ذكريات الباحث السوداني مع عملاق آخر، هو المفكر المصري سمير أمين. ويحيي العدد ذكرى رحيل القاص الكبير إدوار الخراط بشهادة عنه وحوار أخير معه. كما تحيي المجلة الذكرى العشرين للنهاية المأساوية لكاتب عراقي واعد هو غضبان عيسى قتل في شرخ الشباب، فينشر في باب علامات مقالين عنه، وفي باب سرد قصتين له.