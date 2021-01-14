رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرتغال تأمر بإغلاق صارم بسبب زيادة الإصابات بكورونا

الخميس 14/يناير/2021 - 03:19 ص
كورونا في البرتغال
كورونا في البرتغال
وكالات
طباعة
أمرت الحكومة البرتغالية بإغلاق صارم على مستوى البلاد، على غرار ما تم فرضه منذ ما يقرب من عام، في أعقاب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

لن يُسمح للأشخاص بمغادرة منازلهم إلا من أجل التسوق والعمل والمواعيد الطبية، وفقًا للائحة التي تسري اعتبارًا من يوم الجمعة.

وقال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا، لقناة «آر تي بي» التلفزيونية، في وقت متأخر الأربعاء بداية، من المقرر أن يستمر الإجراء لمدة شهر، لكن ستتم مراجعته في غضون 15 يومًا.

وقال كوستا مخاطبًا البرتغاليين: «لا تفكروا في الاستثناءات، فكروا في القاعدة، والقاعدة سهلة، علينا جميعًا البقاء في المنزل».

ويجب أن تظل المدارس مفتوحة، على عكس الإغلاق في الموجة الأولى من الفيروس،لكن كوستا قال إن الأشخاص يجب أن يعملوا عن بعد حيثما أمكن، دون اتفاق مطلوب بين أصحاب العمل والعاملين.

وسوف تستمر مباريات كرة القدم الاحترافية، لكن المباريات سوف تقام بدون جماهير، وسيتم إغلاق المطاعم والمتاجر التي تبيع سلعًا غير المواد الغذائية والأساسية.

وقال كوستا: «نحن نمر بأوقات خطيرة، ولكن بأمل متزايد»، في إشارة إلى الارتفاع السريع في أعداد الحالات من ناحية، وحملة التطعيم من ناحية أخرى.

كما وافقت أغلبية كبيرة من النواب في البرلمان على تمديد حالة الطوارئ، التي تم فرضها في أوائل شهر نوفمبر الماضي، ومن المقرر الآن أن تستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وسجلت البرتغال، اليوم الأربعاء، أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا منذ بداية تفشي المرض.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، ظهرت 10556 حالة جديدة في يوم واحد، وهو ما يزيد عن الرقم القياسي السابق البالغ 10176 الذي تم الإعلان عنه يوم الجمعة الماضي، ما يرفع الإجمالي إلى 507108.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات بواقع 156 إلى 8236، وهو أيضًا زيادة يومية قياسية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الكواليس الكاملة لخليفة مصطفى محمد في الزمالك

مواعيد مسلسل ضربة معلم.. تفاصيل الحلقة 39

السعودية: استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام بسبب كورونا

الصحة: 58 وفاة و996 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصور

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

image description

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

image description

أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا

الأكثر قراءة

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار غدا.. وتؤكد: الشتاء الحقيقي بدأ

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

الآن.. قائمة جميع ترددات النايل سات 2021 الجديدة وخطوات الضبط

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

توتنهام يتعادل 11 مع فولهام فى الدورى الإنجليزى

باريس سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسى للمرة العاشرة

استطلاع: كورونا أدى ل قصور في التعلم لدى الأطفال بألمانيا

طريقة حجز تذاكر القطار من النت

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري .. القاعدة واشكالية القيادة (1)
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
المزيد

الثقافة

بهاء طاهر: المثقف ضمير مجتمعه

الليلة.. حفل فرقة تفاقم بمركز درب 1718

الأعلى للثقافة يناقش دور الثقافة الرقمية فى الحفاظ على التراث المصرى

ورشة المسرح الحركى مع ميريت ميشيل بدار هن