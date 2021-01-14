قراءات شعرية لأحمد الشهاوى مع شعراء من إسبانيا وإيران

دعت الشاعرة الإيرانية ناهد كبيري، التي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى قراءات شعرية دولية٬ تقام غدًا الجمعة٬ بالمركز الثقافي الإيراني في أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية وأكبر مدنها، ويشارك فيها أربعة شعراء من إسبانيا: «آنا مارية بليز، آنا مارية برينوس، بدرو إنريكوز، خوان مانريسا».كما يشارك في الأمسية ستة شعراء من إيران وهم: «محمد الأمين، علي عبداللهي، لغمان تاديون نجاد، سريس إبراهيم زادة، علي رضا أبيز، مرضيه شهاب عزيز» يعيشون في إنجلترا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وشاعر من مصر هو الشاعر أحمد الشهاوي الذي سبق له مشاركة الشاعرة الإيرانية ناهد كبيري القراءة الشعرية سنة 2005 في مهرجان مديين «كولومبيا» العالمي للشعر.وسيقرأ أحمد الشهاوي مختارات من شعره من ترجمة البروفيسور بهاء مزيد أستاذ الأدب الإنجليزي، والعميد السابق لكلية الألسن جامعة سوهاج.والشاعرة ناهد كبيري تعد الصوت النسوي الأكثر أهمية من بعد فروغ فرخزاد، ولدت في مدينة كرمان شاه عام 1948، ودرست علم الاجتماع في طهران، ومن أعمالها الشعرية التسعة: «لحظات في وجه الريح 1984، وحي الخريف 1989 لحظات غروب 1993، في مديح الشمس٬ مسرات مبعثرة٬ أزيح الغيم عن فستاني٬ نافذة فحسب ويهطل المطر٬ سمة للحجر... توضيح للطائر، ومساءات العطر والمشط والمظلة».وتكتب ناهد القصة القصيرة والرواية والمقالات وتمارس عمل الترجمة، ولها روايات أربع هي: «ليل ونجوم وسارا»، و«لا تأخذوني إلى بغداد»، و«سفينة شهر العسل»، و«إطلاق رصاص في شارع بانك هيد».