بسبب كورونا.. تونس تعلق أنشاطتها الرياضية

قررت وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني التونسية، مساء الأربعاء، تعليق كافة الأحداث الرياضية لمدة عشرة أيام؛ بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا في البلاد.وقالت وزارة الشباب والرياضة، في بيان، إنها قررت تعليق كافة الأنشطة الرياضية خلال الفترة من 14 إلى 24 يناير الجاري، وفقًا للتدابير التي أقرتها الحكومة لمواجهة سرعة انتشار فيروس كورونا.وفرضت السلطات التونسية العزل العام الشامل لمدة أربعة أيام بداية من غد الخميس، مع استمرار تطبيق إجراءات دون مستوى العزل الشامل حتى 24 يناير، لمكافحة الزيادة الحادة في حالات الإصابة بالفيروس.وأعلنت تونس، يوم الإثنين الماضي، تسجيل 3047 إصابة، وهو رقم قياسي جديد للحالات المؤكدة في يوم واحد.واختتمت اليوم منافسات الجولة الثامنة بالدوري الممتاز الذي يتصدره الترجي برصيد 16 نقطة من سبع مباريات متقدم بفارق ثلاث نقاط عن الصفاقسي الذي خاض ست مواجهات.