رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بسبب كورونا.. تونس تعلق أنشاطتها الرياضية

الخميس 14/يناير/2021 - 05:00 ص
كورونا في تونس
كورونا في تونس
وكالات
طباعة
قررت وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني التونسية، مساء الأربعاء، تعليق كافة الأحداث الرياضية لمدة عشرة أيام؛ بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا في البلاد.

وقالت وزارة الشباب والرياضة، في بيان، إنها قررت تعليق كافة الأنشطة الرياضية خلال الفترة من 14 إلى 24 يناير الجاري، وفقًا للتدابير التي أقرتها الحكومة لمواجهة سرعة انتشار فيروس كورونا.

وفرضت السلطات التونسية العزل العام الشامل لمدة أربعة أيام بداية من غد الخميس، مع استمرار تطبيق إجراءات دون مستوى العزل الشامل حتى 24 يناير، لمكافحة الزيادة الحادة في حالات الإصابة بالفيروس.

وأعلنت تونس، يوم الإثنين الماضي، تسجيل 3047 إصابة، وهو رقم قياسي جديد للحالات المؤكدة في يوم واحد.

واختتمت اليوم منافسات الجولة الثامنة بالدوري الممتاز الذي يتصدره الترجي برصيد 16 نقطة من سبع مباريات متقدم بفارق ثلاث نقاط عن الصفاقسي الذي خاض ست مواجهات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السيسي يفتتح مونديال كرة اليد: نرحب بضيوف مصر في أكبر تجمع رياضي

الصحة: 58 وفاة و996 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار غدا.. وتؤكد: الشتاء الحقيقي بدأ

«الصحة» تحسم جدل انتقال كورونا للجنين أثناء الرضاعة

الصور

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

image description

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

image description

أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا

الأكثر قراءة

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار غدا.. وتؤكد: الشتاء الحقيقي بدأ

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

الآن.. قائمة جميع ترددات النايل سات 2021 الجديدة وخطوات الضبط

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

برشلونة يتأهل لنهائى السوبر الإسبانى

بسبب كورونا.. تونس تعلق أنشاطتها الرياضية

توتنهام يتعادل 11 مع فولهام فى الدورى الإنجليزى

باريس سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسى للمرة العاشرة

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري .. القاعدة واشكالية القيادة (1)
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
المزيد

الثقافة

بهاء طاهر: المثقف ضمير مجتمعه

الليلة.. حفل فرقة تفاقم بمركز درب 1718

الأعلى للثقافة يناقش دور الثقافة الرقمية فى الحفاظ على التراث المصرى

ورشة المسرح الحركى مع ميريت ميشيل بدار هن