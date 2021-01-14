رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ملفات خاصة

ليلة عزل ترامب.. تعيد كتابة التاريخ الأمريكى وتهدد بالفوضى

الخميس 14/يناير/2021 - 06:55 ص
ترامب
ترامب
محمد عمر
طباعة
صوت مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، بالأغلبية لصالح توجيه تهمة "التحريض على التمرد" للرئيس دونالد ترامب وعزله من منصبه، وذلك على خلفية اقتحام أنصار الرئيس ترامب للكونجرس واعتراضا على فوز جو بايدن المرشح الديمقراطي بانتخابات الرئاسة.

حدث فريد بالتاريخ الأمريكي:
وافق 232 عضوا في مجلس النواب خلال جلسته لمسائلة ترامب على إدانته وتوجيه تهم التحريض إليه وعزله من منصبه، من بينهم 10 نواب جمهوريين و222 ديمقراطيا، مقابل رفض 197 نائبا لمشروع القانون بينما امتنع 5 أعضاء آخرين عن التصويت.

وأصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين من قبل مجلس النواب ويوافق على عزله مرتين خلال رئاسته، فسبق أن وافق الكونجرس في أكتوبر 2019 على عزل ترامب من منصبه لصلات مزعومة بتعاونه مع روسيا في التدخل بانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 واتهامه بعرقلة عمل الكونجرس.

مجلس الشيوخ.. هل يحمي ترامب للمرة الثانية؟
بعد تأييد مجلس النواب عزل ترامب من المقرر أن يحيل مشروع القانون للتصويت عليه من أجل اقرار بشكل نهائي حتى يصبح ساريا.

ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي، أعلن في وقت سابق رفضهم عقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة محاكمة ترامب تمهيدًا لعزله من منصبه، مؤكدا أن المجلس لن يعقد أي جلسات قبل يوم 19 يناير الجاري، فيما سيتم تنصيب جو بايدن في اليوم التالي الموافق 20 من الشهر ذاته ما يعني عدم وجود فرصة لعزل ترامب.

وسبق أن رفض مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون عزل ترامب في 2019، لأن القرار يتطلب موافقة ثلثي المجلس لكي يصبح نافذا الأمر الذي لن يتحقق بسبب رفض الجمهوريون لهذا الأمر.

لماذا يرفض الجمهوريون عزل ترامب:
وأكد النواب الجمهوريون خلال جلسة مجلس النواب لعزل ترامب رفضهم هذه المحاولة من قبل الحزب الديمقراطي محذرين من تداعياتها على أمن ومستقبل الولايات المتحدة.

والعضو الجمهوري بمجلس النواب توم ميكلنتوك، أكد على هذا الأمر وبرأ ترامب قائلا ان الرئيس المنتهية ولايته لم يدعو إلى العنف لكن "الغوغاء" فسروا كلامه خطأ واقتحموا الكونجرس.

والجمهوريون اعتبروا أيضا أن الديمقراطيين لا يستهدفون ترامب وحده وإنما حزبه الجمهوري والسعي لإقصائهم، فقد أكد النائب الجمهوري جيم جوردن أن أعضاء الحزب الديمقراطي يريدون تحطيم المعارضين عبر محاولات عزل ترامب.

فيما قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، إن عملية التصويت في مجلس النواب لعزل ترامب إساءة للقانون، محذرا من أن محاولات عزل ترامب ستتسبب بمزيد من العنف، وأكد أن دعم إجراءات عزل الرئيس ستلحق ضررا كبيرا بمؤسسات الدولة الأمريكية.

مايك بنس يحمي ترامب حتى النهاية:
رفض مايك بنس، نائب الرئيس دونالد ترامب، مهلة 24 ساعة طرحتها نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب ومطالبته باللجوء إلى التعديل 25 بالدستور لعزل ترامب وتوليه هو السلطة، ليضع الديمقراطيين في حرج كبير ودفعهم للصدام مع الحزب الجمهوري ككل.

بنس أكد الثلاثاء في بيان له أن ترامب تبقي له أقل من 8 أيام على الفترة الرئاسية التي تنتهي 20 يناير الجاري، لذا اللجوء إلى التعديل الـ 25 من الدستور لن يدعم الصالح الأمريكي أو يتماشى مع الدستور.

ويتطلب أن يوافق بنس على تفعيل التعديل الـ 25 من الدستور من أجل اكتمال خطة عزل ترامب وذلك في حال وافق مجلس الشيوخ بالأساس على القرار الذي اعتمده مجلس النواب لعزل ترامب.

هل تطيح الفوضى بأمريكا؟
حذر قادة الحزب الجمهوري من تداعيات محاولة الديمقراطيين عزل ترامب على المؤسسات الأمريكية والدخول في حالة من الفوضى، مشيرين الى أن بايدن فاز بحوالي 51 % من أصوات الناخبين، فيما حصل ترامب على أكثر من 70 مليون صوت، ما يعني وجود قاعدة كبيرة له سترفض محاولات تشويهه.

ترامب خرج يوم الثلاثاء محذرا نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب والديمقراطيون من السير في محاولات عزله، مؤكدا أن ما تقوم به أمر غير مقبول، واصفا محاولات عزله بأنها أكبر تصيد في تاريخ السياسة.

ونوه الرئيس المنتهية ولايته، في خطابه التحذيري من أنه لا يحرض على العنف، لكن التحركات لعزله من منصبه من قبل الكونجرس تسبب غضبًا شديدًا.

وعلى وقع هذه المحاولات دعا أنصار ترامب لتظاهرات جديدة ستخرج خلال الأيام المقبلة ويوم تنصيب بايدن اعتراضا على ما يتعرض له مرشحهم مما يصفونه بالاستهداف ومن قبل سرقة الانتخابات منه لصالح المرشح الديمقراطي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السيسي يفتتح مونديال كرة اليد: نرحب بضيوف مصر في أكبر تجمع رياضي

السعودية: استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام بسبب كورونا

الكواليس الكاملة لخليفة مصطفى محمد في الزمالك

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

الصور

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

image description

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

image description

أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا

الأكثر قراءة

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار غدا.. وتؤكد: الشتاء الحقيقي بدأ

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

الآن.. قائمة جميع ترددات النايل سات 2021 الجديدة وخطوات الضبط

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الخميس 14-1-2021

برشلونة يتأهل لنهائى السوبر الإسبانى

بسبب كورونا.. تونس تعلق أنشاطتها الرياضية

توتنهام يتعادل 11 مع فولهام فى الدورى الإنجليزى

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري .. القاعدة واشكالية القيادة (1)
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
المزيد

الثقافة

بهاء طاهر: المثقف ضمير مجتمعه

الليلة.. حفل فرقة تفاقم بمركز درب 1718

الأعلى للثقافة يناقش دور الثقافة الرقمية فى الحفاظ على التراث المصرى

ورشة المسرح الحركى مع ميريت ميشيل بدار هن